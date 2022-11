Piange, è antipatico, ma godiamoci l'ultimo Cristiano Ronaldo

Piangeva, Cristiano Ronaldo, giovedì pomeriggio. Durante l’inno nazionale portoghese piangeva, naturalmente in favore di telecamera. Poi ha iniziato a giocare, ha segnato un gol regolare che gli hanno annullato (sì lo so che il fischio è arrivato mezzo secondo prima quindi tecnicamente non è annullato), ha messo in rete il rigore che si era procurato con furbizia, è diventato il primo giocatore di sempre a segnare in cinque Mondiali di fila, ha esultato saltando accanto a uno striscione con la faccia di Leo Messi – “prova a prendermi”, diceva quel salto –, si è fatto sostituire ed è rimasto in panchina a mandare a fanculo il ghanese che ha esultato come lui, a suggerire ai compagni dove battere le rimesse laterali, a farsi venire un infarto quando al 99esimo Diogo Costa stava per entrare al primo posto nelle raccolte video di YouTube “Le cento cappelle più clamorose della storia del calcio”.

