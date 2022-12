L'ultimo gol di Pelé: ha cacciato Messi dalle prime pagine

È dovuto morire Pelé per mettere fine alla nauseante esaltazione di Lionel Messi che trasforma l’acqua in vino, resuscita i morti argentini e ascende in cielo per sedere alla sinistra del Padre Diego. È dovuto morire Pelé per farci sospendere il sempre più noioso dibattito su chi sia il più forte di sempre, Maradona, Leo o Cristiano Ronaldo. È dovuto morire Pelé per ricordare che il calcio moderno (inteso come gioco, non come puttanate di intrattenimento da stadi riscaldati in cui non si possono fare cori offensivi) esiste perché lui è esistito, ha giocato, inventato e soprattutto vinto tre Mondiali, da ragazzino e da uomo adulto. Avercene.

Il migliore di sempre per me resta George Best, ma come Pelé davvero non c’è stato e forse non ci sarà mai più nessuno – e pace anche al Pelé politico e amico di Blatter, nessuno è perfetto. Brindo a lui, che ci ha evitato per qualche giorno di leggere articoli su quanto Messi sia stato decisivo nello spogliatoio argentino ai Mondiali o sulle sue origini italiane (da giorni pubblicate falsi alberi genealogici della Pulce, il cui nonno è già nato in sei o sette luoghi diversi, da Bergamo alla Sardegna).

