Un brindisi a Vialli che aveva capito tutto

Fatemi iniziare la rubrica con un brindisi a Gianluca Vialli, che aveva capito tutto: è stato uno dei primi italiani a venire in Inghilterra, intuendo la superiorità della Premier League rispetto a una Serie A allora ancora per poco migliore del campionato inglese. Venne qui non a svernare, ma a dare tutto: ha iniziato lui, tra gli altri, l’epopea del Chelsea che nei successivi vent’anni ha vinto ogni trofeo possibile. È diventato inglese, simbolo di una squadra di cui è stato anche allenatore-giocatore, è rimasto a vivere a Londra anche dopo. E poi ce l’ha messa in quel posto con l’Italia di Mancini alla finale di Euro 2020, senza però dire cazzate sulla pastasciutta da mangiare. Riesco persino a essere contento del fatto che il suo ultimo successo sia stato a Wembley, anche se contro di noi. Cheers, Gianluca.

