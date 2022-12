La toponomastica e l'arte in Argentina ci ricordano quanta Francia c'è in Sud America

La storia è viva, intere generazioni raccontano il frutto casuale di migrazioni e incontri. Accade ogni giorno, anche nel calcio, con qualche eccezione. La finale del Mondiale tra Argentina e Francia per esempio non è un caso, al contrario è l’affermazione del merito per le due squadre migliori viste in Qatar. Due Nazionali che rappresentano la terra promessa per due formazioni piene di talenti, figli a loro volta di scelte che mescolano ricordi e sofferenze. Se oggi la Francia è diventata il porto sicuro per chi cerca una vita migliore lontana dalle proprie origini, una volta lo era il Sud America. Era quel luogo mistico e distante che prometteva tanti sogni quanti Messi ne regala agli appassionati di calcio.

