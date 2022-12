Il basket secondo Marco Spissu

Questione di tempismo. Chi ancora non conosceva Marco Spissu, ha imparato a farlo lo scorso settembre. Italbasket alle corde, coach Pozzecco espulso. Il numero zero si avvicina e gli dà un bacio. “Come dire: tranquillo, ora ci pensiamo noi”. Pioggia di triple, sinfonia azzurra, Serbia ai piedi del giocatore più piccolo sul parquet. Che sa diventare enorme nel momento del bisogno. Il nostro Europeo si ferma a un tiro dalle semifinali. Ma emoziona, coinvolge, offre immagini da sognare a chi guarda da casa. E concetti: Spissu – 43 punti tra ottavi e quarti di finale, dopo i nemmeno 4 di media nella fase a gironi – è la perfetta sintesi di quel ritocco continuo dei propri limiti. “Nemmeno il tempo di digerire il ko con la Francia”, il playmaker racconta al Foglio sportivo, “che mi sono ritrovato in gondola”. Da Berlino a Venezia, una nuova avventura chiamata Reyer. “Come facevo a dire di no?”.

