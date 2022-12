“Il mio basket tra futurismo e jazz”. Intervista a Massimiliano Finazzer Flory

È stato in viaggio con Virgilio, si è trasformato nell’orecchio di Beethoven, ha letto Dante come pochi altri, si è travestito da Leonardo per raccontare il suo genio. Se però chiedete a Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista, già assessore alla Cultura di Milano con Letizia Moratti sindaca e Ambrogino d’oro, quale è stato il grande amore della sua vita vi risponderà che lui è innamorato pazzo del basket. E dell’Olimpia.

Vi sarà capitato di vederlo in tv a bordo campo quando gioca Milano. È quel signore distinto con i capelli bianchi che si trasforma in ultrà della sua squadra del cuore. In pochi tifano come lui e suo figlio. Si arrabbia pure con chi di fianco a loro non sostiene abbastanza la squadra. È un capo popolo in giacca e cravatta che al palazzo toglie la cravatta e indossa la sciarpa dell’Olimpia e sotto la giacca mette spesso pure la maglietta rossa. Cosa che qualche volta in trasferta lo ha messo nei guai. Fa il tifo allo stesso modo anche quando gioca la Nazionale azzurra che ama follemente come la sua Olimpia.

