Il masochismo di Conte che pensa di tornare alla Juve

Ognuno ha le sue perversioni, e a me non riuscirete a togliere mai quella dell’Europa League (non della Conference, su quella ho ancora troppe remore per l’inutilità socialista del trofeo). Il calcio europeo del giovedì sera esercita un’attrattiva ai limiti del feticismo su di me. In Europa League tutto è più brutto: gli stadi, i nomi delle squadre, persino le pettinature dei calciatori sono leggermente fuori moda, il gel tiene di meno in Europa League, addirittura le magliette non sono scintillanti come in Champions. Ogni azione, anche la più bella, sembra un po’ più lenta, in Europa League, i gol costruiti su schema appaiono casuali, le esultanze meno cool, i doppi passi più bolsi, i colpi di tacco meno precisi, anche Cristiano Ronaldo in Europa League sembra Petagna (no, scusate, ormai Cristiano Ronaldo sembra sempre Petagna). E tutto questo è bellissimo, ha dentro l’attrazione del trash, l’idea che in campo si dà tutto non per i soldi e le prime pagine, ma per il calcio e basta.

