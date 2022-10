Mbappé non è un buon esempio, tranne per come gioca

Non lo conosco personalmente, ma penso di potere dire senza timore di essere smentito che l’attaccante francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sia il capo degli stronzi. Si lamenta dei compagni, del suo ruolo, di come viene o non viene aiutato in area, posta sui social critiche al gioco del suo club, dà spallate da bullo ai compagni in campo, fondamentalmente si è reso conto di avere fatto un’immensa fesseria a rimanere in Francia a giocare in uno dei campionati più brutti al mondo. Basterebbe questo per farmelo piacere, uno sbruffone che non si nasconde dietro a frasi fatte. Ma Kylian ha deciso di farsi amare da me quando alla domanda di un giornalista sul perché per una trasferta che si poteva fare in treno il Psg avesse volato in aereo è scoppiato a ridere ammettendo di non averci nemmeno pensato, invece di lanciare messaggi impegnati sull’importanza di combattere i cambiamenti climatici e sul dovere dei calciatori di dare il buon esempio.

