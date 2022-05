Tsitsipas, Jabeur e gli altri: la voce dello sconfitto

Il tennis è crudele in tanti modi diversi. Non basta perdere una finale, non basta l’umiliazione di un 6-0, gli applausi del pubblico che vorrebbero consolare e non ci riescono. Chissà che cosa avrebbe pagato Stefanos Tsitsipas per sparire dentro agli spogliatoi, da solo, dopo aver stretto la mano al vincitore degli Internazionali d’Italia, Novak Djokovic. Ci sono calciatori che si sfilano le medaglie del secondo posto subito dopo essere stati obbligati a indossarle. Nel tennis non sarebbe possibile, l’etichetta, le buone maniere impongono che la cerimonia sia collettiva e che prima del campione, anche il finalista, lo sconfitto, si avvicini al microfono e pronunci il suo discorso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE