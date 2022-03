Doppietta al Gp del Bahrain: è finita la traversata nel deserto della Ferrari in Formula 1

Leclerc perfetto: pole position, giro veloce e vittoria. Sainz approfitta dei guai in casa Red Bull per arrivare secondo. Già dal prossimo weekend in Arabia Saudita la rossa andrà in cerca di conferme

Aveva ragione Mattia Binotto quando diceva che non avrebbe firmato per il secondo posto. La traversata del deserto per la Ferrari è finita. Dopo 2 anni, 5 mesi, 26 giorni, 2 ore, 32 minuti e 2 secondi torna a calare una bandiera a scacchi davanti al muso di una rossa e a suonare l’inno di Mameli per una Ferrari prima e seconda sul podio. Era il 22 settembre 2019 e a Singapore aveva vinto Vettel davanti a Leclerc. Anche quella volta era notte, anche quella volta fu doppietta e nella notte del deserto del Bahrain è Charles Leclerc che apre la nuova era della Formula 1. Accanto a lui Carlos Sainz in quello che è un uno-due da KO per tutta la concorrenza.