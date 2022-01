Novak il cattivo e lo scambio di colpi proibiti più bello di sempre

Qual è la ragione per cui sei in Australia? “Sono un tennista professionista, e sono qui per giocare gli Australian Open”. Comincia il 6 gennaio a mezzanotte e 21 minuti e termina dopo le sei del mattino l’interrogatorio che gli agenti di frontiera hanno fatto a Novak Djokovic la notte in cui il numero uno al mondo è arrivato a Melbourne. Sei ore in cui il giocatore ha fornito agli agenti il visto concesso dal ministero dell’Interno australiano il 18 novembre scorso, il test di positività al Covid-19 del 16 dicembre e quello successivo di negatività il 22 dicembre, l’esenzione medica firmata tennis Australia del 30 dicembre, la dichiarazione, sempre firmata dal ministero, in cui si certifica che il giocatore serbo soddisfa i requisiti per poter entrare in Australia. La documentazione, però, com’è noto, non basta. A Djokovic viene cancellato il visto e il serbo, campione in carica agli Open, viene accompagnato al Park Hotel, una struttura in cui le autorità australiane portano rifugiati e richiedenti asilo e, stando a quanto ha raccontato Mehdi Ali al Guardian, gli ospiti dormono la maggior parte del tempo perché non hanno altro da fare.

