Il grande naso di Maurizio Sarri

Sarri guarda il suo naso, che onestamente si allunga al contrario di quello di Pinocchio, la cui protuberanza di legno cresceva a ogni bugia. Sarri parla, e puntando gli occhi solo sul suo naso non sembra sincero. Ma è solo un’apparenza, un riflesso di timidezza. Se non si è ben concentrati, si rischia di non capire quello che dice, il fine, il perché. Invece è tutto chiaro. L’allenatore toscano è sincero per vocazione, cultura ed estrazione sociale. Sarri è un uomo della gente a cui non manca un sano realismo (sarà mica questo il cosiddetto sarrismo?), tipico delle persone piantate in terra con le radici forti. È vero, quando parla abbassa lo sguardo ma non per questo le sue considerazioni vanno trascurate. Si lamenta del fatto di non poter allenare la squadra perché son tutti in Nazionale, cosa che capita a ogni allenatore alle prese con grandi squadre. E dunque il problema è diffuso ben oltre il suo naso.

