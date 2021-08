Dopo la sbronza triste di Euro 2020 fatemi ubriacare di Premier

Messi è un giocatore finito in un campionato finto, mi spiace per voi che guardate la Serie A

Ci ho messo un po’ a riprendermi, lo ammetto. È stato peggio di scoprire che il vino che ti hanno appena servito è alcol free. Si badi, che sarebbe arrivata la beffa, come da tradizione, lo sapevo e lo avevo anche scritto. Però non nego che andando avanti nell’Europeo ci stavo credendo. Ma insomma, lo sa anche un astemio che è inutile piangere sulla birra versata, meglio ordinarne subito un’altra. L’altra birra è la migliore al mondo, ed è già iniziata nel migliore dei modi. Sto ovviamente parlando della Premier League, dove mentre voi vi indignavate come sfigati social per le spese di City e Chelsea, il piccolo Brentford ha battuto 2-0 in casa l’Arsenal nella prima partita nella massima serie dopo 74 anni. Certo, era l’Arsenal, e forse lo avrebbero battuto anche il Torino o lo Spezia, però vuoi mettere che risposta sul campo alle seghe mentali che in questi giorni infestano giornali e Twitter con le sagaci battute sul calcio dei poveri dopo l’acquisto di Messi da parte del Psg?