Chi volesse contemplare l’effetto che fa il passare in pochi giorni dalla più sfrenata felicità alla più cupa preoccupazione, con timor di prossima disperazione, dovrebbe venire a Parma e guardare in faccia i tifosi della locale squadra di football. Tra pochi giorni, forse già martedì, il tribunale federale del calcio emetterà la sentenza nel processo contro il Parma, accusato di tentato illecito riguardo all’ultima gara di campionato contro lo Spezia, e c’è il rischio che la storica promozione in serie...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.