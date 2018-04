Perché Udinese-Fiorentina non sarà una partita come le altre

ATALANTA-SAMPDORIA

(martedì ore 18.30, arbitro Pasqua di Tivoli)

Vero che la Sampdoria aveva messo la stagione al sicuro all'andata, ma in undici partite del girone di ritorno sono arrivati appena 14 punti, per una media da retrocessione. È la bellezza di non aver più stimoli, esattamente il contrario di quanto accade in casa Atalanta.