Esagero se vedo un mondo in cui trionfano stupidità, crudeltà e pazzia?

Incubi da guerre, fenomeni sociali, tecnologia. Il nostro presente dà gli incubi e nonostante le notizie "che fanno notizia" sono quelle cattive, non ricordo un periodo della mia vita in cui la criminalità e la violenza gratuite, immotivate e puramente sadiche siano state così frequenti

Sto rischiando, rischiamo tutti di avere degli incubi, in un mondo da cui ci arrivano ogni giorno notizie di atrocità di ogni genere e misura. Un mondo che dà segni di follia, che si tratti di fenomeni sociali, di guerre, di clima, di veleni da antropocene, di tecnologie che si annunciano come fabbriche di imbecillità e paranoie. Se volete dirmi che esagero è perché il vostro ottimismo fisiologico è impermeabile alle cattive notizie e la vostra efficienza nel metterle via e dimenticarle è fuori del comune.