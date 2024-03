Nel limbo del desiderio: perché la maternità non è una questione di scelta

La regina Carlotta, nel prequel di Bridgerton, la serie Netflix dedicata alla corte d’Inghilterra di fine Settecento, entra furiosa nel salone dove ha riunito i figli ormai adulti. “Non vi do più tempo, mi dovete dare un erede legittimo, basta voi maschi che sapete fare solo bastardi, e voi ragazze dal ventre inaridito siete ormai inutili. Io e vostro padre eravamo solo in due, e di figli ne abbiamo fatti quindici! Datevi da fare”. Scuote l’altissima parrucca di riccioli grigi e se ne va sbattendo la porta. Storia vera anche se romanzata quella della duchessa tedesca Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, che andò in sposa a 17 anni al ventiduenne Giorgio III, detto “il re pazzo”. L’ansia dell’erede era un must delle famiglie regali o comunque nobili. Ne andava della sopravvivenza della dinastia, della ricchezza e del potere. Preoccupazione passata anche alla borghesia terriera e mercantile, come testimonia la letteratura ottocentesca. Madri in fibrillazione per trovare marito alle troppe femmine, padri preoccupati a far tornare i conti degli averi. E anche per il popolo i figli erano necessari: quelli che sopravvivevano all’alta mortalità infantile erano indispensabili per l’economia familiare. In campagna come in città. Sono i ragazzi di Dickens e di Zola. Proletari di tutto il mondo unitevi. Proletario è chi possiede solo la sua prole, secondo il criterio di censimento che risale all’antica Roma. Con la rivoluzione industriale lo sfruttamento minorile rimane, anzi, diventa seriale, come quello del lavoro femminile nelle fabbriche. I figli si fanno, si devono continuare a fare. Servono, sono il capitale umano. Dopo due secoli di impetuoso sviluppo economico e tecnologico arrivano la modernità, lo stato di diritto, e di conseguenza anche il boom demografico. Si arriva in un batter d’occhio alla famigliola nucleare del secondo Novecento, modello breadwinner: padre che lavora, madre ad accudire la casa, due bambini, possibilmente maschio e femmina. È la società del benessere, la felicità, si dice. I baby boomers fanno allegramente figli, perché la crescita inarrestabile del Dopoguerra ha dato fiducia e speranza. La rivolta dei figli nel ’68 e la rivoluzione femminista buttano tutto all’aria e segnano un cambiamento irreversibile, arrivato oggi alla stagione dei diritti individuali e della società liquida. E, guardando alla geopolitica, la globalizzazione ci ha portato a questo paradosso: nel pianeta afflitto dalla crisi ambientale e climatica e dalle guerre diffuse, otto miliardi di umani sembrano proprio troppi. Ma per l’occidente, e soprattutto per l’Europa, siamo all’inverno demografico.



