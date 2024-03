La preoccupante scomparsa della vita notturna

Succede a Londra, si fa strada una nuova tendenza. Certo non si può mettere la movida in Costituzione, ma sensualità e libertà sono legate al tirar tardi e forse tra democrazia liberale e struscio c’è perfino un legame e non tanto superficiale

La scomparsa della vita notturna, predicata con toni puritani in Spagna, dove in genere si convocano le riunioni alle 8 di sera e alle 11 poi si va a cena, pare sia praticata a Londra, dove pub e ristoranti dopo le 9 e mezzo di sera o giù di lì sono diventati tendenzialmente inaccoglienti, come racconta Antonello Guerrera, qualcosa vorrà dire. Spagna e Catalogna sono il paradiso del tirare tardi. Un’altra vita e un altro modo di vivere, come realizzammo con i compagni di Torino nei mesi in cui Franco moriva, la Diagonal di Barcellona o Avenida Primo de Rivera rigurgitava di manifestazioni clandestine, noi solidarizzavamo e portavamo soldi e materiali di propaganda, e in un clima fosforescente di incipiente democrazia prima delle due o delle tre non si poteva andare a dormire. Le Ramblas non erano gentrificate, la misura dell’esistenza non era il lustro decoroso e nemmeno il semplice pulito, si passeggiava e bivaccava tra tappi e cocci di bottiglie, cervezas e travestiti con i baffi, proprio così, alla Dalí.