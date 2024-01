La gogna alla “Black mirror” esiste, gli sciacalli pure, ma il problema non è “il web”

Quando si vuole affermare un concetto forte senza sporcarsi eccessivamente le mani di solito si sceglie di utilizzare un’espressione in inglese per lanciare il sasso e nascondere rapidamente la mano. A volte le espressioni in inglese possono aiutare a evocare un concetto restando distanti dall’oggetto che si sta trattando. Altre volte le espressioni in inglese servono solo a sminuire il fatto di cui si sta parlando. La storia tragica di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria “LeVignole” a Sant’Angelo Lodigiano, trovata morta domenica sera dopo essere finita in un vortice di accuse per aver creato nientemeno che una falsa recensione su Google, è una storia che meriterebbe di essere inquadrata senza ipocrisie e senza scappatoie linguistiche, limitandoci cioè a tradurre in italiano un’espressione divenuta ormai tristemente patrimonio dell’umanità: shitstorm. Letteralmente: tempesta di merda.

