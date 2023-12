Il gender gap matematico è un problema serio che non va ridotto a banalità

I dati di Ocse-PISA sulla scuola mostrano che non solo siamo un paese impreparato, ma anche sessista e classista. Ed è anche una questione politica

Secondo il Corriere la scuola italiana non sa insegnare la matematica alle ragazze. Repubblica assicura – lo racconta Paola Mannucci, associata di matematica all’Università di Padova – che le stesse studentesse danno per scontato che il loro rendimento nella materia sarà inferiore. I dati della recente indagine PISA, già commentati sul Foglio di mercoledì, hanno causato allarme soprattutto per il macroscopico divario di genere negli esiti dei testi di matematica intrapresi dai quindicenni italiani.