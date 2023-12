Capire i segnali positivi sulla scuola

Dall’inizio del secolo i dati PISA registrano l’andamento dei Paesi Ocse negli insegnamenti basilari (lettura, matematica, scienze) e, una volta tanto, quelli diffusi ieri dall’organismo internazionale non appaiono particolarmente drammatici per l’Italia. Rispetto al 2018, nel 2022 i nostri quindicenni hanno conseguito risultati in lieve ascesa in lettura e scienze, con un piccolo calo in matematica.

