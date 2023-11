Il Signore delle mostre. Parla Alessandro Nicosia, l'organizzatore (tra le altre cose) della rassegna su Tolkien

Le grandi mostre d’arte – da Van Gogh a Munch, da Gauguin a Guttuso – e le grandi mostre celebrative – i 150 anni dell’Unità d’Italia, i 50 anni della Corte costituzionale, l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali e – ancora – il centenario della Sinagoga di Roma e i 60 anni dello Stato d’Israele – senza dimenticare tutte le altre. Quella di Alessandro Nicosia, l’imprenditore dei record con la sua C.O.R/Creare Organizzare Realizzare, è “L’arte del saper far bene italiano”, volendo citare un’altra sua mostra dedicata al Made in Italy e organizzata all’Aquila in occasione del G8, nel 2009, subito dopo il sisma, insieme a un’altra sull’arte del capoluogo abruzzese che giustamente, come scrisse un anonimo poeta, “non po’ perire”. Catanese di nascita, romano d’adozione, Nicosia ha dedicato e dedica la sua vita all’arte. “È una grande passione – dice al Foglio – che ho fatto diventare il mio lavoro e di tante altre persone che hanno lavorato e lavorano con me”.

