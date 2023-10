Il padre incompiuto di Tolkien

Nel mezzo di una strage, un vecchio ormai stanco vorrebbe solo lasciarsi morire con gli altri cittadini colti di sorpresa. È bene che i giovani fuggano, ma lui no, non ce la fa più. Eppure una fiamma soprannaturale si accende sui capelli del nipote bambino e allora l’anziano leva le mani al cielo. “Dacci ancora un segno, o padre e conferma gli auspici.” Segue un tuono e il vecchio cede: “Vi seguo. Dei patrii salvate la stirpe, salvate il nipote. Troia sopravvive nel vostro volere.” Il II Libro dell’Eneide l’ha raccontato una volta per tutte. In fondo non è Enea a salvare il padre Anchise e il figlio Julo ma quest’ultimo, inerme, a spingere e traghettare entrambi gli adulti di là dalla soglia del passato e della morte, costringendoli a non essere solo gli spettri di Troia ma i semi di Roma nel futuro. La tradizione – nella sua originale accezione di trasporto, consegna, movimento nello spazio, è un patto tacito, il rischio di un lascito e l’inquieto coinvolgere qualcun altro che quel medesimo rischio si assuma. E in questo scambio può essere il futuro a proteggere in anticipo il passato. Millenni dopo farà eco La Strada di McCarthy. Da cosa riparte un mondo distrutto? Da un padre e figlio che spingono un carrello assieme – ciò cui si sono ridotti i Penati della patria – accendono dei bivacchi, si raccontano storie, portano il fuoco.

