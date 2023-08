Tolkien di cittadinanza. Meloni e Sangiuliano impongono la mostra alla Gnam

Sarà di cittadinanza come il reddito: Tolkien al posto del sussidio. Giorgia Meloni ve lo offrirà la mattina: pane burro e Signore degli Anelli, mentre il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ve lo porgerà la sera insieme a una pastiglia di Futurismo: nella sua farmacia si vende solo quello. Si sta per preparare la grande mostra italiana dell’autunno, sarà organizzata dalla Gnam, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ed è inutile dire che sarà in memoria dello scrittore britannico, il biberon della destra italiana. Se chiedete a qualsiasi parlamentare di FdI quale libro lo abbia segnato, in coro, vi sentirete rispondere: “Il Signore degli Anelli”. Il libro che rilegge? “Il Signore degli Anelli”. La citazione? “Come scrive Tolkien nel Signore degli Anelli”. Più ve lo ripetono e più viene voglia di portare la copia che possedete al mercatino dell’usato. La mostra l’ha chiesta espressamente la premier che ovviamente (e la metafora è servita) da anni lotta “contro la sinistra, come Frodo lottava contro Sauron, oscuro signore di Mordor”. Il ministro Sangiuliano, da quando ha preso possesso del ministero della Cultura, che è stato l’Anello di Dario Franceschini, non può che essere Gollum. Passeggia per quelle stanze ed esclama: “E’ mio. E’ il mio tesooooro”. Sangiuliano, come si dice in questi casi, ha suggerito la mostra alla direttrice del museo, Cristiana Collu. In breve: si deve fare, la vuole la premier. Il denaro, che non verrà lesinato, viene stanziato direttamente dal ministero. Il 2 luglio, sul palco di Gioventù Nazionale, la festa dei giovani di FdI, Sangiuliano ha annunciato questo imprescindibile evento. L’ha definito “un piccolo regalo”. Se gli comunicate la data del vostro compleanno vi spedisce pure i dvd. Alla mostra su Tolkien seguirà una mostra sul Futurismo, movimento che Sangiuliano è riuscito a fare venire a noia a furia di spruzzarlo come l’Autan. Il curatore della mostra merita invece un secondo volume. E’ una saga. Ridurre infatti questa formidabile mostra su Tolkien al capriccio di una comunità, quella di destra, non rende giustizia alla creatività del ministro. Quando gli è stato chiesto di immaginare la mostra, il ministro non ha avuto dubbi su chi affidarla. Il cugino di Bettini.

