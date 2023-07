“Inclusività e asterischi non possono eliminare la donna”, ci dice Paola Concia

"Io sono una donna, ancor prima di essere lesbica, e non ho alcuna intenzione di farmi cancellare da un asterisco. E’ chiaro?”. Anna Paola Concia – ex parlamentare del Pd, oggi coordinatrice di Didacta Italia, da sempre militante per i diritti omo e transessuali – è ferita e arrabbiata. “Ora basta”, dice. “Sono stata zitta abbastanza. Questa storia del linguaggio è sfuggita di mano. E’ inaccettabile che in nome dell’inclusione si cancellino le donne. Perché di questo si tratta: della rimozione della donna, dell’annientamento della differenza femminile, trasformata in un problema, in un ostacolo da spazzare via”. In un impeto, martedì, Concia ha commentato su Twitter il manifesto dei Radicali italiani che invita a firmare a favore di una legge per l’aborto libero, definita “una “legge per tutt*”, scrivendo: “Tutte chi? Asterisco? Ma quale asterisco? Ma smettetela, per favore, state facendo un danno incalcolabile al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza delle #donne”. Ne è nata una polemica furibonda. Tutta interna al movimento Lgbtq+. Che non nasce però dal fastidio di un giorno. Ma è l’esito di una lunga meditazione.

