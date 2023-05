Da guerra culturale a lotta politica. Che ne facciamo del gender?

C’è l’America vista dalle finestre della Casa Bianca, dove Joe Biden e Kamala Harris hanno appena annunciato di voler restare come inquilini fino al 2029: è un paese fatto di aumento dei posti di lavoro, grandi infrastrutture in arrivo, energia pulita e tecnologia al servizio della crescita. Poi c’è l’America reale, quella fuori dalle finestre su cui si affaccia lo Studio Ovale. E in quei 3.700 chilometri tra Washington e il Pacifico le cose appaiono un po’ diverse. Qui le statistiche che fanno riflettere non sono solo quelle economiche. Due studi diffusi dal governo americano nelle ultime settimane sollevano un velo su come si vive dietro milioni di altre finestre: non quelle della Casa Bianca, ma quelle delle case e delle scuole degli americani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE