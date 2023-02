La disforia sessuale è un pericoloso (per i giovani) “contagio sociale”

Alla Tavistock Clinic di Londra, servizio per i minori con disforia di genere oggi chiuso dal governo britannico, girava una battuta alquanto macabra: “Al ritmo a cui stiamo andando, fra un po’ di gay non ce ne saranno più”. Lo racconta la giornalista della Bbc, Hannah Barnes, nel suo libro “Time to Think: The Inside Story of the Collapse of the Tavistock’s Gender Service for Children”, inchiesta che ha faticato parecchio a trovare un editore. Barnes spiega al Sunday Times che le ragazze in cura alla Tavistock dicevano: “Quando sento la parola ‘lesbica’ rabbrividisco”. E i ragazzi confidavano ai medici il loro disgusto per il fatto di essere attratti da altri ragazzi”. Qualcuno dentro la clinica arrivò a credere che lì si stesse mettendo in atto una “terapia di conversione per bambini gay”. E se diventare trans, si chiede Barnes, “almeno per alcuni non fosse altro che un modo per convertirsi dall’essere gay? Se un ragazzo è attratto da altri ragazzi ma se ne vergogna, allora un modo per aggirare il problema è identificarti come ragazza e insistere sul fatto che sei eterosessuale”. Gira la testa, ma tante madri di minori con supposta disforia raccontano la stessa storia: “Forse sei solo lesbica…”. “Che schifo!”, è la risposta: “Mica sono malata!”.

