Contro il pol. corr. ci salveranno i comici come Ricky Gervais

"Non vorrei mai essere un comico in questo momento, perché non puoi fare e non puoi dire nulla senza ritrovarti nei guai”, ha detto il regista americano Tim Burton. Si chiama “SuperNature” il nuovo show dello scandalo targato Netflix. Ricky Gervais prende in giro i medici, Hitler e gli animali domestici. Ma non sono le gag sui gatti che hanno suscitato indignazione. In un monologo di apertura che trafigge le assurdità della cultura woke, Gervais scherza sulle donne. “Non tutte le donne, intendo quelle all’antica. Le donne all’antica, quelle con l’utero. Quei fottuti dinosauri. Amo le nuove donne. Sono fantastiche, vero? Le nuove che abbiamo visto ultimamente. Quelle con la barba e i cazzi. E ora quelle vecchio stile dicono: ‘Oh, vogliono usare i nostri bagni’. ‘Perché non dovrebbero usare i tuoi gabinetti?’, ‘Per le donne!’. ‘Sono donne – guarda i loro pronomi!’. ‘Che ne dici di questa, non è una signora?’. ‘Beh, il suo pene’. ‘Fottuto bigotto!’ ‘E se mi violentasse?’. ‘Fottuto cazzo di Terf’”.

