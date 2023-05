Straripamenti di fiumi e torrenti, smottamenti, ponti e scuole chiuse, treni fermi. Dalla provincia di Modena a quella di Ravenna le piogge, dopo un lungo periodo di semisiccità, hanno creato danni e disagi in gran parte della regione

Le conseguenze del maltempo in Emilia-Romagna. Un morto a Castel Bolognese

Quarantotto ore di pioggia - per di più dopo mesi di poche, pochissime, precipitazioni - hanno fatto straripare il torrente Quaderna tra Selva e San Martino di Molinella (provincia di Bologna), il torrente Sillaro a Conselice (provincia di Ravenna), causando la rottura dell'argine, il fiume Senio nei pressi di Castel Bolognese (anch'esso in provincia di Ravenna) - lo straripamento ha causato la morte di un uomo di ottanta anni, travolto dalle acque nelle campagne limitrofe al paese -, il fiume Lamone a Boncellino, località tra Cotignola e Russi (sempre in provincia di Ravenna). Vicino a Faenza, l'acqua è uscita dagli argini alla confluenza del torrente Marzeno con il Lamone.

È tutta l'Emilia-Romagna però a guardare con attenzione i fiumi. Dalla provincia di Modena a quella di Ravenna la situazione è simile: i livelli del Secchia, del Panaro, del Reno, del Savena, del Santerno, del Montone sono preoccupanti. Molti ponti sono stati chiusi ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), tra Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), tra Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

Almeno 300 famiglie sono state evaquate, molti comuni hanno chiuso le scuole e hanno consigliato ai residenti di stare a casa e salire, qualora possibile, nei piani più alti. Da Lombardia, Veneto e Marche sono arrivati rinforzi ai Vigili del fuoco (visto che solo nelle prime ore di oggi sono stati oltre 400 gli interventi).

A Fontanelice (Bologna) uno smottamento dovuto alla pioggia ha provocato il crollo di un'abitazione. Una persona è dispersa.