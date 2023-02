Poveri maschi, arrivano i libri che in nome della scienza ordinano loro di tacere

Voglio vedere come lo tradurranno, il libro di Dan Lyons che a marzo esce in America col titolo “STFU”, acronimo per “Shut the Fuck Up”, grossomodo “Chiudi quella cazzo di bocca”. Probabilmente privilegeranno il sottotitolo un po’ alla Marie Kondo – “Il potere di tacere in un mondo infinitamente chiassoso” – tradendo sin dalla copertina il cardine della teoria, ossia che meno parole si usano meglio è. Non che Lyons contribuisca più di tanto alla propria ipotesi. Essere columnist per Forbes e Newsweek, scrivere un libro di duecentosettanta pagine e ottenere un servizio su Time non sembra la strada più breve per patrocinare il silenzio. Però ha ragione: mai si è parlato tanto a sproposito quanto ora, ci sono i podcast, i tweet, i post, le riunioni, le interviste, i podcast, i commenti, i commenti ai commenti, altri podcast, altre riunioni, ancora podcast, sempre più podcast, cinquanta milioni di podcast: non ce la si fa nemmeno ascoltandone mille al giorno per cent’anni, dieci dei quali da dedicare esclusivamente a ciò che il principe Harry ha da ridire sulla famiglia reale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE