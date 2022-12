Almanacco delle feste di Natale aziendali. Buona sopravvivenza a tutti

Congratulazioni, se leggete queste righe siete con ogni probabilità sopravvissuti a uno dei grandi flagelli del mondo del lavoro: le feste di Natale aziendali. I salari bassi (i più bassi d’Europa, ormai lo sappiamo, gli unici che diminuiscono invece di crescere), la mentalità preistorica di molte imprese, le partite Iva usate come forma di neo schiavitù, il gender pay gap e l’essere considerati dei ragazzini fino a 50 anni: tutte queste cose saranno ancora lì al vostro rientro a gennaio (be’ se avete la partita Iva non andrete davvero in vacanza: buon Natale a voi), ma almeno la festa, quella per un altro anno ve la siete tolta di torno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE