Sicuri che la trap ispiri violenza tra baby gang? Semmai è il contrario

Chi sono Simba La Rue, Baby Touché e gli altri e perché nel loro caso la musica non c'entra nulla. Un fraintendimento simile a quando si identificava la cultura rap con i quartieri giungla di New York

Adesso che si è stabilito che una porzione di ragazzi italiani riversa la propria socialità nella forma d’aggregazione etichettata come “gang” – rimandando la documentazione del pubblico alla cinematografia internazionale al riguardo, tra ghetti e banlieue – a ruota viaggia l’apparentamento del tutto con la musica trap, destinata da subito ad avere pessima stampa, vuoi per la sfrontatezza dei protagonisti, vuoi per le tematiche che fanno incacchiare chiunque non ne condivida l’esperienza, con quel menarsela sui soldi, le pupe e la vida loca. Lo scenario complessivo è desolante, degno dei talk-show giaculatori di seconda serata che mandano a dormire gli adulti con apocalittiche visioni di figli e nipoti occupati a inseguire senegalesi, o inermi coetanei down, dando forma alla malvagità assoluta.