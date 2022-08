Un'altra invincibile estate. Tra valigie, aerei e notti lunghissime

L’anno in cui ho scoperto l’estate davano Lo squalo all’arena e io non avevo nessuna paura. Tutti i miei sentimenti erano occupati dalla felicità di uscire di casa la sera, nel posto di mare, comprare il biglietto, un rettangolino di carta leggera e colorata, e ricevere i desideratissimi occhialini di carta “tridimensionali” che, mi avevano spiegato gli amici della spiaggia, mi avrebbero fatto sentire come se lo squalo stesse per divorare anche me, proprio me. Gli occhialini furono una delusione ma tutto il resto no: la fila per il cinema, il buio, l’Autan sulle gambe e sulle braccia e quella finzione di terrore che tutti mettevamo in atto con grande eccitazione: lo squalo domani sarebbe comparso senza dubbio anche nell’ultra piatto Mare Adriatico e avrebbe fatto una strage e noi ci saremmo divertiti tantissimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE