La globalizzazione "da gettare"? Ma se in vent'anni ha redistribuito la longevità

La criminale guerra di Putin contro l’Ucraina cambierà gli equilibri geopolitici del mondo. E’ previsione pressoché comune. Segnerà anche la fine della globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta. Quest’ultima sembra, oltre che facile, anche una consolante previsione per molti. Sparare contro la globalizzazione nel segno degli Stati Uniti? Più facile che contro la croce rossa. Si sono sentite critiche e accertate avversioni di tutti i colori contro la globalizzazione. Tutto il male possibile è stato detto, quasi niente di buono è stato ricordato. Come se davvero degli ultimi vent’anni della globalizzazione non ci fosse niente da salvare. Ma non è precisamente questa, la realtà. Cosicché si capisce bene come il pregiudizio ideologico finisca quasi sempre per avere la meglio, almeno a gioco corto. La storia dirà. E se la critica di fondo alla globalizzazione chiama in causa prima di tutto la categoria dell’accentramento – dei redditi, delle ricchezze, delle risorse e delle tecnologie – con conseguente aumento delle disparità su scala planetaria e sub-planetaria, un elemento almeno – e che elemento – della globalizzazione basta per mettere in discussione questa visione/versione: la vera e grande e innegabile e benissimo documentabile redistribuzione della longevità su scala mondiale.

