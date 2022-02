Il reporter di Ap che racconta la crisi in Ucraina in sei lingue

Il reporter dell'Associated Press Philip Crowther è conosciuto in tutto il mondo per i suoi servizi in sei lingue diverse. Ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter – che ha raggiunto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo – con un montaggio in cui parla francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e lussemburghese. Il giornalista, che è anche corrispondente dalla Casa Bianca per France 24 è nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca.

È stato presidente del gruppo della stampa estera della Casa Bianca durante Donald Trump ed è attualmente membro dei corrispondenti della Casa Bianca. A Washington ha coperto oltre la presidenza Trump e quella di Obama. Prima di trasferirsi a Washington nel 2011, Crowther ha lavorato come conduttore per France 24 a Parigi, coprendo eventi in Ghana, Angola, Sud Africa, Germania, Regno Unito e la rivoluzione in Libia. Si è laureato in spagnolo presso il King’s College di Londra e ha un master in giornalismo televisivo presso il London College of Communication (University of the Arts, Londra).