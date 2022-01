La famiglia non è luogo di violenza. Come leggere i rapporti dell'Istat

Ce ne sono solo due al momento di indagini dell’Istat sulle “Forme di violenza dentro e fuori la famiglia”: quella riferita al 2006 e un’altra al 2014. Si aspetta in gloria la terza, che non dovrebbe tardare molto. Già, ma allora perché non aspettarla, prima di scrivere queste note? Perché la misura è colma e non se ne può più. Se dici violenza (in tutte le sue forme) ormai – per mezzi di informazione e classi dirigenti e pure per governi in carica e trascorsi – dici famiglia, come una volta si diceva, che so, mafia o criminalità organizzata. La famiglia, definizione accettata urbi et orbi, è niente di meno che un “contesto relazionale violento”. Date queste premesse non si sfugge.

