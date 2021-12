Così il russo, e forse sefardita, Abramovich diventa portoghese

Sfruttando una legge particolare - e molto discussa - il magnate russo ha ottenuto la cittadinanza lusitana, che va ad aggiungersi a quella israeliana. Cosa c'è dietro questa scelta? Non certo sentimentalismo.

Lisbona. Sul trattamento da riservare agli ebrei, Portogallo e Spagna si imitano fin dai tempi dei nefasti editti dell’ultimo decennio del XV secolo. All’epoca per espellerli o convertirli con la forza; più recentemente con due leggi, prima la portoghese e poi la spagnola, per richiamare nella penisola iberica l’attenzione dei discendenti di quei sefarditi che prendono il nome proprio dall’Iberia (Sefarad in ebraico) che gli antenati dovettero abbandonare.