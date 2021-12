Provate a dire chi sostiene il premier etiope contro i tigrini in ritirata

Bologna. Lo scorso novembre il fronte politico e militare separatista tigrino, il Tplf, avanzava da nord verso sud sconfinando oltre la regione del Tigrè fino in quella degli Amhara e degli Afar. Si era creato un equilibrio avverso al governo federale guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed e diverse città strategiche, come Dessie e Lalibela, passavano sotto il controllo dei separatisti. La situazione sembrava grave, tanto che nella capitale etiope, Addis Abeba, era stato proclamato lo stato d’emergenza e tutti i cittadini chiamati a dichiarare le proprie armi e tenersi pronti per eventuali scontri. Nelle scorse ore, però, gli eventi hanno cambiato segno e il Tplf è arretrato. In poche decine di ore la quasi totalità delle truppe tigrine è nuovamente all’interno dei confini del Tigrè. A leggere la lettera inviata alle Nazioni Unite dal loro capo e portavoce, Debretsion Gebremichael, la ritirata è una mossa volontaria e distensiva. Serve per spianare la strada a un processo di pace: tornare all’interno dei propri confini regionali innanzitutto per permettere, finalmente, l’arrivo degli aiuti umanitari (l’esercito federale aveva messo proprio la ritirata dei tigrini come condizione per lasciar passare ong e rifornimenti) e poi per normalizzare i rapporti col resto delle forze regionali e federali. Secondo Addis Abeba, al contrario, si tratterebbe di una sconfitta sul campo che le forze tigrine starebbero nascondendo e pubblicizzando come ritirata volontaria. In ogni caso un’evoluzione dello scenario in questo senso è proprio ciò che chiedevano entrambi i mediatori internazionali impegnati a portare l’Etiopia sulla strada della de-escalation: gli Stati Uniti e l’Unione africana.

