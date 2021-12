Il senatore democratico Manchin non è un mostro anti ambiente

Da giorni un gruppo di attivisti in kayak protesta attorno alla barca del senatore Joe Manchin (si chiama “Almost Heaven”, che è l’attacco di “Take me home, country roads” di John Denver) ancorata a sud di Washington, la sua casa quando è in città. Lo accusano di aver gettato via il progetto visionario di Joe Biden quando ha detto che non voterà il Build Back Better (Bbb), e lo accusano di fare il gioco dei repubblicani (“le diamo una notizia senatore”, ha gridato uno dalla canoa, “i repubblicani saranno presto maggioranza e lei non dovrebbe fare regali in anticipo”), cosa di cui i democratici radicali sono convinti: la loro deputata star, Alexandria Ocasio-Cortez, dice da sempre che i cosiddetti moderati non dovrebbero stare con i democratici ma con i conservatori. Soprattutto, Manchin è accusato di aver gettato via l’opportunità dell’America di trasformarsi in un’economia ecocompatibile, e di averlo fatto per un conflitto di interessi, visto che lui è molto vicino agli industriali dei combustibili fossili.

