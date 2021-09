La sindrome da rientro

La vita in smart working in borghi o isole fuori dal mondo non era niente male. Ora però si minaccia il ritorno in ufficio e nelle città. La domanda è: cos’ha Roma che Favignana non può offrirci? Panico

Hai visto, pure Google! Pure Google cosa? Pure Google ha detto che lascerà a casa i suoi dipendenti fino a gennaio. Ecco, se lo fanno in Silicon Valley il fantasma dello smart working, anzi smartuorchi, ritorna ad aleggiare anche sulle nostre città. Perché si fa presto a parlare di scuole, di Dad, di uffici, ma chi può, e anche chi non può, non ha nessuna voglia di tornare. Già, tornare in città dopo le vacanze normalmente è dura, ma adesso pare drammatico. Un po’ perché abbiamo perso tutte le coordinate temporali: da una parte è stata un’estate lunghissima. Dall’altra, agosto è volato via. Sarà che non sappiamo esattamente cosa succederà, perché il, anzi, i lockdown sono stati duri, perché siamo stanchi, perché sì e basta. La colpa come al solito è anche degli influencer. Influencer corrotto, nazione infetta. Gli influencer sono ancora in giro, sono partiti a fine maggio e sono ancora sulle loro barche, hanno fatto prima il catamarano alle Eolie poi la stanziale in Puglia poi lo yacht in Costa Smeralda. Bisognerà chiamare la polizia o la Guardia costiera per rimpatriarli.