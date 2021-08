Basta alla puttanesca

Non sarebbe venuta in mente neanche agli sceneggiatori di “Portlandia”, serie cominciata dieci anni fa – e durata per otto stagioni – che aveva previsto ogni rimbecillimento (dev’essere per questo che in Italia ce la fanno sospirare). Il cliente che quando ordina il pollo al ristorante chiede se ha avuto una vita felice, prima di finire in pentola. Un avventuroso cambio di pannolini alla cieca, senza dare mai una sbirciatina laggiù: “Deciderà da grande se vuole essere maschio o femmina”. La libraia femminista che non sopporta un dito puntato, neanche per dire “sullo scaffale in alto”. Vera, verissima, letta venerdì scorso sul Times. Neanche c’eravamo ripresi dal ragazzo copertina che a quattro mesi posò nudo per i Nirvana, e a trent’anni chiede due milioni di dollari (bisognerebbe però detrarre le ragazze rimorchiate dicendo “sono io quel bambino lì”). Nigella Lawson, la cuoca più sexy e ammiccante d’Inghilterra – prima che i maschi prendessero il potere – ha cambiato nome ai suoi “Slut’s spaghetti”, spaghetti alla puttanesca. E a un dolce che finora si chiamava “Slut red raspberries in chardonnay jelly” – le puttane qui non c’entrano, “slut red” è il rosso dei lamponi in gelatina di chardonnay (e sta, finora indisturbato, su qualche boccetta di smalto per le unghie). Ora si chiamano “ruby red raspberries”. Niente più parola con la “s”.

