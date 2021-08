Quadratino sul pisellino. I Nirvana a processo per "pornografia infantile"

Si può cambiare idea in ogni momento, non importa quanti anni siano trascorsi dai disdicevoli fatti. Ce lo hanno ripetuto tante volte che conviene abbozzare (chi si sente sempre nel giusto non disdegna la violenza). Variante: vale anche se dei disdicevoli fatti la vittima ha pubblicamente festeggiato svariati anniversari, allo scoccare dei dieci anni, dei venti e dei venticinque? Alla vigilia dei trentesimo anniversario, brusco voltafaccia. Non c’era niente da festeggiare: trattavasi di trauma capace di danneggiare un’intera esistenza: sul piano fisico, educativo ed economico, per tacere della gioia di vivere che sparisce.

