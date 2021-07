Non definitela “gaffe”. C'è coerenza nell'odio della Murgia per la democrazia

Dall'endorsement per Hamas della giornalista agli applausi di D'Alema a Pechino: sono rievocazioni della solida tradizione di pensiero marxista, degli oppressi contro gli oppressori come schema unico per interpretare il mondo

Ecco un rapido elenco delle cose che Michela Murgia avrebbe difficoltà a fare “stando con Hamas”, come ha scritto su WhatsApp. Anche se vaccinata con doppia dose e col green pass, non potrebbe viaggiare, né presentare libri, neanche sotto casa, senza chiedere il permesso a un parente prossimo maschile, papà, cugino, fratello, zio, eventualmente figlio (vale anche per le presentazioni su Zoom). Poi dovrebbe cambiare titoli ai suoi libri: “Istruzioni per diventare integralisti”, “Stai zitta. E altri nove frasi che vorremmo sentire di più”, e fare il podcast “Solo il mansplaining arabo ci salverà”. Addio asterischi, addio “schwa” su Repubblica, addio lotta al patriarcato, addio editoriali, corsivi, cancelletti e arcobaleni su Instagram e battaglie per femminicidi, gender gap, delitti d’onore. Addio gay pride e addio ddl Zan.