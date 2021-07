I campi estivi di Hamas

Durante l’ultimo conflitto tra Israele e Hamas, sui social media c’erano molte accuse contro i media convenzionali, accusati di non coprire abbastanza bene quello che succedeva nella Striscia di Gaza e di dare soltanto una parte delle informazioni e in definitiva di stare con Israele. Accadeva precisamente il contrario. I media convenzionali sono stati più precisi, più solidi e meglio informati dei social media. Una ragione è che i social media non sono obbligati a restare ancorati alla realtà e si vede. Gli esempi che si possono fare sono numerosi. Su Instagram c’erano “spiegazioni del conflitto” in formato video di tre minuti che dimenticavano di menzionare Hamas – che era una delle due parti più importanti della guerra. Su Facebook c’erano post che denunciavano: “Gli israeliani stanno cercando di ammazzare il numero più grande possibile di palestinesi”, che è un’accusa demenziale.

