Murgia in divisa di Hamas

Male non fare, paura non avere. Di sicuro paura di Michela Murgia, nonostante i suoi sguaiati toni prevaricatori, non ne abbiamo. Ma un poco di apprensione dovrebbe sorgere, nei difensori della democrazia, di fronte a certe uscite della notoria agit-prop. Alzate d’ingegno che, questa volta, raggiungono le vette dell’islamo-fascismo. Perché Michela Murgia, che ha tanta paura del generale Figliuolo perché indossa la divisa (essendo un militare) è invece entusiasta quando vede le divise degli squadroni di Hamas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni