La speranza è nel fare

Non ci resta che fare. Sperare ci va poco, lo dicono i numeri, lo diciamo noi per primi al bar, al telefono, agli amici, ai nemici. Lo sentiamo quando camminiamo da soli e la vita nuova ci sembra estranea, non più surreale. Ha perso fasi, quindi prospettiva. Non appendiamo più bandiere né arcobaleni alle finestre, le zone rosse non sono un confino domestico, e per strada ci sono le persone, grazie al cielo, e non più i cerbiatti che l’anno scorso avevamo il romanticismo di pensare incarnassero la natura che si riappropriava dei suoi spazi, quando invece, più prosaicamente, la natura aveva fame. Viviamo il presente e non significa che ci lasciamo vivere, ma che agiamo, per la prima volta, slegati dal contesto, dalla congiuntura, da quello che è stato e potrebbe essere. Sta qui la grande differenza, o almeno una delle differenze, tra prima e dopo: quando agiamo, proviamo a prescindere sia dal pensiero delle cause che da quello delle conseguenze. Prima era diverso: prima, ci facevamo guidare da quello che avevamo per le mani e, soprattutto, da quello che credevamo avremmo avuto per le mani. I neet, i ragazzi che non cercavano lavoro perché erano convinti che non l’avrebbero mai trovato, erano in questo senso (e lo sono ancora, non sono scomparsi) l’esempio perfetto di questa specie di connubio, di questa connessione deresponsabilizzante che, tuttavia, era il segno di una società non del tutto disgregata. Speravamo o non speravamo previa misurazione e calcolo delle possibilità. Speravamo, spesso, per illuderci, rimandare, demandare, fermarci e, naturalmente, dare la colpa agli altri, ai governi, ai sistemi, agli ultimi vent’anni, cinquanta, cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni