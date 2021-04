La festa del santo vaccino

Noi settantenni siamo fatti così. Ci sono giorni in cui crediamo di tenere il mondo tra le mani, di spostare con uno sguardo la montagna più rocciosa, di svolazzare dalla città alla campagna, di progettare vite future e viaggi temerari; anche di lanciarci con un paracadute dall’aeroplanino rattoppato del barone Monkausen. Ma ci sono giorni in cui – non sai perché né per come – ti soffermi davanti allo specchio per vedere se si è stampata sulla faccia un’altra macchiolina, se sono cresciuti due peli in più sul lobo sinistro dell’orecchio; e poi ti aggiri per il bagno, tra la vasca e il lavandino, spaventato da morire perché, nell’abbottonarti il polso della camicia, hai notato un leggero tremolio della mano e hai pensato, sì che ci hai pensato: e se fosse il sintomo di una nuova malattia?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni