Salvate i nonni dalle videochiamate

La commovente storia di Elena raccontata sal Corriere della Sera. Alle persone fragili però il colpo alla nuca del videoracconto andrebbe evitato

Commovente dal Corriere della Sera. Sul serio: “Sono Elena Mora, ho 13 anni e vivo a Parma con papà Marco, mamma Silvia e il mio fratellino Alessandro. Durante il lockdown tenevo su di morale i miei quattro nonni: quelli paterni, Ruben e Maria Vittoria e quelli materni, Andrea e Annamaria. Leggevo loro in videochiamata i miei racconti così passavano il tempo e non s’annoiavano”. Brava Elena. Ma più che brava, splendida. Anche se qualche adulto, tra quanti giocoforza bighellonano per casa, potrebbe delicatamente informare la piccola Elena che passi per Alessandro, il fratellino in salute, ma almeno ai nonni, già così fragili, il colpo alla nuca del videoracconto andrebbe evitato.

Pubblicità