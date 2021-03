L'attesa del vaccino, sotto Santa Rosalia

Nell'Italia delle foto simbolo si fa largo, suo malgrado, quella che ritrae la signora Stefania. Anziana e fragile. È uno dei ventimila soggetti più deboli per i quali da ieri è iniziata la campagna di vaccinazione a Palermo. Gente avanti con gli anni, acciaccata dal tempo che scorre e dalle patologie di cui soffre. Li vedi in fila stanchi, ma composti. Un serpentone umano verso quella speranza chiamata vaccino.



Il Covid li spaventa più degli altri. Hanno ragione perché il virus maledetto ha falcidiato la loro generazione, quella dei nonni. Ed è per questo che non mostrano tentennamenti. “Il vaccino va fatto ad ogni costo”, si sente ripetere.



Fanno il turno in un padiglione della vecchia Fiera del Mediterraneo andata in malora, trasformato in hub per le vaccinazioni.

