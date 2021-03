Il pellegrinaggio verso il vaccino

x 1 di 4

All'imbocco della salita che port al santuario di Santa Rosalia, a Palermo, non ci sono i fedeli pronti all'acchianata, ma le persone in coda per ricevere il vaccino anti-Covid.

"Sanno che serve la fede nella scienza per venirne fuori. E avanzano, a passi lenti, senza mai voltarsi indietro. Mostrano di non avere subito il bombardamento mediatico che finisce per trasformare i vaccini in potenziali fonti di pericolo piuttosto che difesa".

